Transamerica - Duncan Tucker (trailer)

Bekijk trailer: Modem / Breedband

Nog voordat Desperate Housewives een hit werd, sterker nog: nog voordat de eerste aflevering van de serie was opgenomen, speelde Felicity Huffman in een low budget film -Transamerica- die gezien het onderwerp voor een klein publiek bedoeld was. Want wie zat er te wachten op een actrice die hooguit bekend was als de vrouw van William H. Macy (Fargo), in een film waarin ze een man speelt die op het punt staat zich tot vrouw te laten ombouwen? Maar het liep anders: mede door het succes van Desperate Housewives kreeg Transamerica meer aandacht dan Huffman had mogen hopen, en uiteindelijk hield ze er naast een Golden Globe een Oscarnominatie aan over. Die nominatie werd weliswaar niet verzilverd, net zo min als die voor de titelsong van Dolly Parton, maar Transamerica mocht zich desondanks een succes noemen.

Mantelpakjes

Huffman imponeert (zeker voor trouwe kijkers naar Desperate Housewive) als de schuchtere Bree Osbourne, die eigenlijk Stanley heet en op het punt staat een geslachtsoperatie te ondergaan. Stanley/Bree is niet het type supernicht, integendeel: hij hult zich bij voorkeur in suffe mantelpakjes en moet eigenlijk niets van seks hebben. Maar bij een incidentele vrijpartij als student blijkt Stanley zowaar een zoon te hebben verwekt, informatie waar deze aanstaande dame niet op zit te wachten. Op aandringen van zijn therapeute zoekt hij toch contact met de losgeslagen tiener genaamd Toby (Kevin Zegers), die aan de andere kust van de VS woont, in New York. Bree zegt niet tegen hem dat ze eigenlijk Stanley is, maar neemt hem zogenaamd uit christelijke naastenliefde mee naar Californië. Hun reis verloopt per auto, dwars door de VS, transamerica dus: altijd een goede basis voor een geslaagde roadmovie.

Tuttig

Transamerica is geslaagd omdat Huffman een prachtrol speelt, maar nog meer omdat haar transseksuele verlangens niet het onderwerp van de film vormen. Ze zijn slechts aanleiding voor een reis waarbij een van de twee reizigers een geheim met zich meesleept. Een geheim dat bovendien lastiger te onthullen wordt naarmate er langer mee wordt gewacht. De tuttigheid van Stanley/Bree zorgt voor geestige momenten die af en toe doorslaan naar kluchtigheid, zoals wanneer Stanley noodgedwongen een bezoek brengt aan zijn ouders. Maar de droge humor van Huffman, wiens komisch talent ook al bekend is Desperate Housewives, redt hier de film.

Het Parool: "Tucker weet het allemaal heel aanstekelijk te brengen, met een gezonde afwisseling van ironie, nuchtere details en fraaie terloopse grappen"

De Volkskrant: "Tucker slaat de juiste toon aan. Maar behalve bewonderenswaardig is zijn film ook een beetje saai"

In 6 zalen