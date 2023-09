Harry Potter-acteur Michael Gambon op 82-jarige leeftijd overleden

Acteur Michael Gambon, bekend van zijn rol als Albus Perkamentus in de Harry Potter-reeks, is overleden op 82-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie donderdag aan Britse media laten weten.

De acteur was onlangs in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking.

Gambon begon zijn carrière zestig jaar geleden op het toneel. Later speelde hij in meer dan 150 films en series, waaronder Gosford Park, The Insider en The King's Speech.

Zijn bekendste rol was die van Albus Perkamentus, die hij in zes Harry Potter-films speelde. Hij nam deze rol over van Richard Harris, die in 2002 was overleden.