Acteursbond SAG-AFTRA gaat maandag met studiobazen om de tafel zitten

De Amerikaanse acteursbond SAG-AFTRA gaat maandag praten met vertegenwoordigers van de Hollywoodstudio's. Begin deze week kwam er een einde aan de maandenlange staking van scenarioschrijvers, maar de acteurs staken nog.

Scriptschrijvers legden begin mei het werk neer, omdat hun vakbond het met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) niet eens kon worden over de salarissen en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). In juli volgden de acteurs hun voorbeeld. Door de gelijktijdige stakingen lag het gros van de producties in Hollywood stil.