Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven spelen Patty Brard in Videoland-serie

Regisseur Will Koopman heeft voor Videoland een serie gemaakt over het leven van Patty Brard. Actrices Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven spelen de presentatrice en zangeres in verschillende fases van haar leven, maakt Brard zelf bekend.

Brard was in eerste instantie niet meteen enthousiast toen ze door Koopman werd benaderd over de serie. "Waarom nou ook nog een dramaserie?", vraagt ze zich af na de realityseries waarin ze ook al delen van haar leven liet zien. "Ik leef toch nog? Dus zo erg kan mijn leven toch niet geweest zijn?", grapt Brard.

Ze liet zich uiteindelijk toch overhalen om de serie groen licht te geven. "Het woord nee komt niet in het woordenboek van Will Koopman voor", vertelt Brard.

De presentatrice en zangeres prijst de cast van de serie over haar leven. Brood speelt Brard in haar jongere jaren voor en Van de Wijdeven in haar latere jaren.