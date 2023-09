Serie Heartbreak High met Nederlands tintje maakt kans op internationale Emmy

De reboot van de Australische serie Heartbreak High is dinsdag genomineerd voor een International Emmy Award. De serie is mede door de Nederlandse producent NewBe gemaakt.

Producent Jeroen Koopman van NewBe laat weten "supertrots" te zijn op de nominatie. "Het was echt een jongensdroom om als bedrijf deze serie te kunnen maken", zegt Koopman. "Het eerste seizoen was qua kijkcijfers en reacties al een groot succes, maar dat we met de nominatie ook op deze manier waardering krijgen is echt te gek."

De serie, die te zien is bij Netflix, maakt kans in de categorie Kids: Live-Action. Naast Heartbreak High zijn ook Gudetama: An Eggcellent Adventure (Japan), Memory Forest (Israël) en Tierra Incógnita (Argentinië) kanshebbers voor een beeldje.

De International Emmy Awards zijn Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's die buiten de VS zijn gemaakt. De nominatie voor Heartbreak High is voor het eerste seizoen van de serie, waarvoor Koopman van NewBe in 2019 de rechten verwierf.

De reeks, een coproductie met Fremantle Australia, is een nieuwe versie van de gelijknamige originele tienerserie over leerlingen van een middelbare school in Sydney. De oorspronkelijke serie was van 1994 tot en met 1999 te zien bij de VARA. Het tweede seizoen van de reboot is inmiddels opgenomen, maar het is nog niet duidelijk wanneer het te zien is.