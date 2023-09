NCIS-acteur David McCallum op negentigjarige leeftijd overleden

Acteur David McCallum, bekend van zijn rollen in de Amerikaanse tv-series NCIS en The Man From U.N.C.L.E, is op negentigjarige leeftijd overleden. De acteur is maandag een natuurlijke dood gestorven in een ziekenhuis in New York.

McCallum begon zijn carrière met een aantal rollen op de Britse televisie. Daarna brak de Schot door in de VS. Zijn rollen in series leverden hem enkele Emmy-nominaties op. Met rollen in onder meer The Great Escape (1963) en A Night to Remember (1958) was hij ook succesvol op het witte doek.

Zijn laatste succes boekte hij met de misdaadserie NCIS. McCallum speelde hoofdonderzoeker Donald 'Ducky' Mallard

McCallum had naast acteren ook een passie voor muziek. Zo maakte hij het nummer The Edge, dat Dr. Dre later gebruikte als sample voor een van grootste hiphophits aller tijden: The Next Episode.