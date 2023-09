Dertigers-acteur Reiky de Valk overleden op 23-jarige leeftijd

Reiky de Valk is op 23-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie op Instagram. De acteur is onder meer bekend van de BNNVARA-dramaserie Dertigers.

"Reiky heeft ervoor gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen", staat bij de foto op Instagram. "Hij zal voor altijd bij ons zijn, voor altijd in ons hart. Moge zijn ziel schijnen in vrede."

Naast Dertigers was De Valk onder meer te zien in Oogappels, Hockeyvaders en Modern Love Amsterdam. Ook speelde hij de hoofdrol in de videoclip bij De Diepte, het nummer waarmee S10 Nederland vorig jaar op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigde.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).