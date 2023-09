Utrecht trapt Nederlands Film Festival af met film Sweet Dreams

In de Utrechtse Stadsschouwburg is vrijdagavond de 43e editie van het Nederlands Film Festival van start gegaan. Het festival trapte af met de film Sweet Dreams van regisseur Ena Sendijarević, tevens de Nederlandse inzending voor de Oscars.

Op de rode loper in Utrecht verscheen uiteraard de cast van Sweet Dreams, met onder anderen Renée Soutendijk, Lisa Zweerman, Florian Myjer en Hans Dagelet. De film gaat over de Nederlandse suikerfabrikant Jan die in de nadagen van het koloniale tijdperk op een afgelegen Indonesisch eiland plots dood neervalt. Sweet Dreams kijkt met een moderne blik naar wat Nederland in Indonesië heeft gedaan.

Een andere opvallende titel die komend weekend in première gaat, is Wij zijn beesten, de eerste Nederlandstalige vampierenfilm. De film van regisseur Thijs Bouman en scenarist Dajo Leunge gaat over twee twintigers die elkaar in het Amsterdamse nachtleven leren kennen. Ze worden verliefd, tot verpleegkundige Bram ontdekt dat zijn nieuwe vriend een vampier is.