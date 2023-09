Oud-voorzitter Brits Lagerhuis doet mee aan Amerikaanse variant De Verraders

Oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow gaat meedoen aan een Amerikaanse realityshow. De politicus, die bekendstond om de manier waarop hij de leden van het Lagerhuis om stilte vroeg, is kandidaat in The Traitors US.

De zestigjarige Bercow is vooral bekend vanwege zijn uitspraak "Order, Order". Dat riep hij als de parlementsleden te veel lawaai maakten tijdens debatten.

Hij wordt kandidaat in The Traitors US, de Amerikaanse versie van het van oorsprong Nederlandse format De Verraders. In het programma strijden de deelnemers, onderverdeeld in twee groepen, om een flinke geldprijs.