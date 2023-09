Duistere beelden, verhalen over buitenbeentjes en regelmatige samenwerkingen met Johnny Depp. Regisseur Tim Burton heeft zichzelf in de loop der jaren gevestigd als iconische filmmaker. Vandaag is het Tim Burton-dag: het moment om in zijn carrière te duiken.

De nu 65-jarige Burton begon zijn filmloopbaan als animator bij Disney. Daar werkte de Amerikaan onder meer aan de animatiefilm Frankenweenie. Die korte film gaat over een jongetje dat zijn dode hond weer tot leven brengt.

Burtons werk is doordrenkt van horrorelementen en het weer tot leven brengen van de doden. Dat botste met de gezinsvriendelijke filmaanpak van Disney.

De filmmaker hield het er niet lang uit. Over zijn tijd bij Disney zegt hij later in een interview: "Het is een vreselijk circus waarin je gevangen zit. Alle films zijn hetzelfde, er is geen plek voor eigen ideeën."

Frankenweenie. Foto: NL Beeld

De herkenbare stijl van Burton

Hoewel Burton gedwongen afscheid moest nemen van Disney, keerde hij er jaren later toch weer terug. Voor het entertainmentbedrijf maakte hij onder andere James and the Giant Peach (1996), Alice in Wonderland (2010) en in 2019 Dumbo.

Het werk van Burton is makkelijk te herkennen. Zijn kenmerkende visuele stijl komt in al zijn films terug. Zo maakt hij vaak gebruik van hetzelfde lettertype in titels en bevatten zijn films duistere en schaduwrijke beelden. Maar het is niet alleen de visuele stijl die de filmmaker definieert, het zijn ook zijn verhalen.

De hoofdpersoon is bijna altijd een buitenbeentje, net zoals Burton zich altijd heeft gevoeld. Een van de meest iconische voorbeelden daarvan is Edward Scissorhands, waarin een man (gespeeld door Johnny Depp) met scharen als handen centraal staat. Hij wordt verliefd op de dochter van het gezin waarbij hij woont. Maar door een ongeluk verwondt hij haar met zijn scharen en beseft hij dat hij nooit echt bij 'normale' mensen zal passen.

Johnny Depp als Edward Scissorhands. Foto: Getty Images

Horror als beste vriend

In zijn jeugd vond Burton als buitenbeentje zelf steun bij horrorfilms. Hij begon al vroeg met het tekenen van griezelige personages en het maken van korte films. "Ik had het gevoel dat ik niet in mijn omgeving paste. Ik was anders dan de rest en daarom voelde ik eenzaamheid."

Dat verklaart waarom zijn films barsten van de personages die naar hun plaats in de wereld zoeken. Het opvallende is dat ze er nooit echt in slagen, omdat sommige mensen hen altijd blijven beschouwen als monsters.

Een ander opvallend kenmerk van Burtons films is de herhaalde samenwerking met dezelfde acteurs. Depp, Michael Keaton, Helena Bonham Carter en Eva Green komen regelmatig terug.

Depp spant de kroon met maar liefst acht Burton-films op zijn cv. Met Bonham Carter heeft de regisseur een band die verder reikt dan de filmset: met de actrice had hij jarenlang een relatie en kreeg hij twee kinderen.

Tim Burton met Helena Bonham Carter. Foto: NL Beeld

'Meer aandacht voor tekenaars, minder voor computers'

Naast liveactionfilms heeft Burton ook aan succesvolle animatiefilms gewerkt, zoals Corpse Bride en The Nightmare Before Christmas. Hij bedacht en tekende de personages in deze films zelf. De filmmaker vindt het belangrijk de creativiteit van tekenaars te belichten. Hij vindt dat er te vaak geleund wordt op door computers gegenereerde animaties.

Het is daarom geen verrassing dat Burton kritiek heeft op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in films. "AI is heel verontrustend. Het zuigt de ziel uit het werk. Het is alsof een robot je menszijn afpakt", zei de filmmaker nadat een computersysteem zijn werk had geprobeerd na te bootsen.

Burton is inmiddels al ruim vijftig jaar actief in de filmindustrie en is niet van plan te stoppen. Onlangs regisseerde hij de succesvolle Netflix-serie Wednesday, een spin-off gebaseerd op het personage van de dochter uit The Addams Family.