Netflix komt eind november met realitygameshow gebaseerd op Squid Game

Netflix komt met een realitygameshow gebaseerd op de populaire serie Squid Game. Squid Game: The Challenge is vanaf 22 november te zien op Netflix.

Het programma is gebaseerd op de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game. Die serie gaat over een groep volwassenen die tegen elkaar strijden in diverse dodelijke kinderspelletjes om een groot geldbedrag te winnen. De serie werd een groot succes, een tweede seizoen is al aangekondigd.