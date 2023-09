Euphoria-acteur Angus Cloud is aan een overdosis drugs overleden

Delen via E-mail

Angus Cloud is overleden aan een overdosis drugs. Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit de autopsie. De Euphoria-acteur is op 31 juli op 25-jarige leeftijd overleden.

De lijkschouwer zegt tegen CNN dat Cloud is overleden aan een dodelijke combinatie van fentanyl, cocaïne, methamphetamine en benzodiazepine. Ze beschouwt de overdosis als een ongeluk.

Cloud was vooral bekend van zijn rol als drugsdealer Fezco in de serie Euphoria. Hij speelde daarnaast rollen in kleinere films als North Hollywood en drie nog te verschijnen films.