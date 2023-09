Regisseur en Baantjer-actrice Wimie Wilhelm (62) overleden

Actrice en regisseur Wimie Wilhelm, bekend van onder meer Baantjer, is zaterdagochtend op 62-jarige leeftijd overleden. Ze overleed na een kort ziekbed, zo meldt haar agentschap Montecatini.

Wilhelm was bij het grote publiek vooral bekend door haar rol als wachtcommandant Els Peeters in Baantjer. Ze was van 2000 tot en met 2006 te zien in de laatste zes seizoenen van de RTL-politieserie.

Decennialang regisseerde ze cabaretiers, zoals Richard Groenendijk en Brigitte Kaandorp, en ze speelde in verschillende films en series. Zo had ze rollen in grote Nederlandse films als Zwartboek (2006), Pietje Bell (2002), Kruimeltje (1999) en Antonia (1995).

Recent was zij nog te zien als literair agente in de serie Bestsellerboy en als de trol Nanette in fantasy-serie Panduloria. Eind vorig jaar had ze nog een rol in het Sinterklaasjournaal.

Wimie Wilhelm met Piet Römer tijdens de opnames van Baantjer. Foto: ANP

'We hebben onnoemelijk veel gelachen'

In het theater trad Wilhelm onder meer op met Margôt Ros en Bodil de la Parra, met wie zij de voorstellingen Onder Vrouwen maakte.

In 2010 had de geboren Amsterdamse een eigen cabaretvoorstelling, getiteld Eigen zaken, maar dat was geen groot succes.

Groenendijk noemt het op Instagram "een voorrecht" om Wilhelm te hebben gekend. "Wat hebben we veel bijzondere en intense momenten met elkaar mogen meemaken en wat hebben we onnoemelijk veel samen kei- en keihard gelachen", schrijft de cabaretier.