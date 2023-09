Recensieoverzicht: De Vuurlinie plaatst Kroon kritiekloos terug op voetstuk

Delen via E-mail

Het leven van Marco Kroon leent zich op papier uitstekend voor een film. Maar het verhaal van een oorlogsheld die omstreden raakt door vermeend wapen- en drugsbezit komt volgens de Nederlandse filmrecensenten in De Vuurlinie niet bepaald uit de verf.

"Ook als een meer algemeen portret van een getraumatiseerde veteraan die toevallig Marco heet, is De Vuurlinie veel te plat. Dat wordt helaas niet gecompenseerd door bloedstollende oorlogssequenties. Reiné (regisseur Roel Reiné, red.) heeft beslist visuele flair, maar de vele scènes aan het front (in de vorm van flashbacks) zijn onoverzichtelijk gefilmd en slordig gemonteerd."

"Het geheel wordt vervolgens dicht gesausd met non-stop pathetische filmmuziek. Aan de acteurs ligt het niet. Als we al iets van het trauma voelen, komt dat door Waldemar Torenstra en Sallie Harmsen. Die twee sterren zijn voor hen."

"Er is veel matig aan de film. Zoals de casting van Waldemar Torenstra in de (slachtoffer)rol van Marco Kroon. Hij oogt, beweegt noch spreekt als Kroon. In plaats daarvan varieert hij twee uur lang tussen drie acteerstanden: boos, verdrietig en koe-ogig."