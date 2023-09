Recensieoverzicht A Haunting in Venice: 'Poirot kan nog wel even mee'

Regisseur en acteur Kenneth Branagh heeft voor de derde keer een detectiveverhaal van Agatha Christie verfilmd. Recensenten konden Murder On The Orient Express en Death On The Nile niet echt waarderen. A Haunting in Venice valt iets meer in de smaak.

NRC - 3 sterren

"Gelukkig biedt A Haunting in Venice ook suspense: Poirot hoeft zijn handen maar te wassen en er ligt alweer een vers lijk, talloze daders en motieven duiken op en de vraag is tevens of wat we zien echt, een hallucinatie of zelfs een geestverschijning is."

"In de kelders, salons en zolder van het palazzo gebeurt zoveel dat het nogal vergezochte en weinig plausibele moordplan bijna een anticlimax is. Ook dat is Christie: meer puzzel dan avontuur. Maar Kenneth Branagh als Hercule Poirot kan wat mij betreft zo nog wel even mee."

AD - 3 sterren

"Verdriet en trauma overstijgen soms ons bevattingsvermogen, zo leert de meestal van logica doordrongen Poirot. Een interessant thema dat de wat voorspelbare mysterieplot naar een iets hoger plan tilt. Maar het zijn de decors, de kostuums, het sfeervolle camerawerk en de neurotische soundtrack die beklijven. A Haunting in Venice is vooral in audiovisueel opzicht een lekkere traktatie."

Het Parool - geeft geen sterren

"De setting, een vervallen palazzo tijdens Halloween, zet de toon voor een gotisch horrorverhaal. De dynamische camera zorgt voor een gelaagde ervaring van wat ook een oppervlakkige whodunit had kunnen zijn."

"De relatieve eenvoud van het mysterie is geen probleem, want de film is visueel rijker dan zijn voorgangers. Leek zijn Poirot-reeks eerder nog een futloos passieproject, dan heeft Branagh de verdienste van zijn reeks met A Haunting of Venice bewezen."

Trouw - 3 sterren

"Visueel is het een tamelijk spartaanse bewerking van Christies verhaal: het palazzo is kaal en zuinig ingericht. Op de meeste plekken dringt geen licht van buiten door. Ook overdag niet. Branagh gebruikt die karige setting samen met een hele reeks schrikeffecten om van deze Christie een echt spookverhaal te maken. Dat kan dit verhaal heel goed hebben."

de Volkskrant - 3 sterren

"Zal de rationele detective Hercule Poirot (gespeeld door Branagh zelf, met steeds meer zwier) moeten toegeven dat er meer is tussen hemel en aarde? Het is niet vreselijk belangrijk - zo aangenaam als het is om naar A Haunting in Venice te kijken, zo snel is de film ook weer uit het geheugen verdwenen."

De Telegraaf - 2,5 sterren

"Het gaat pas echt mis bij de ontknoping. Voor alle duidelijkheid: Christie valt hierbij niks aan te rekenen. Haar verhaal werd voor deze verfilming sterk aangepast. Met als resultaat een lange rits aan intriges die eigenlijk niet meer op elkaar aansluiten."