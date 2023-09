Actrice Jessica Chastain krijgt Golden Icon Award bij filmfestival van Zürich

Jessica Chastain ontvangt tijdens het aankomende filmfestival van Zürich de Golden Icon Award voor haar bijdrage aan de filmindustrie. De 46-jarige actrice is in Zwitserland om haar nieuwe film Memory te promoten.

Chastain is sinds 2004 actief als actrice, maar haar grote doorbraak volgde met haar rol in The Help (2011). Hiervoor werd ze genomineerd voor een Oscar.

Een jaar later ontving ze nog een nominatie, voor haar rol in Zero Dark Thirty. Uiteindelijk won ze haar eerste Oscar in 2022, voor haar hoofdrol in The Eyes of Tammy Faye. Verder was ze te zien in bekende films als Interstellar en It Chapter Two.