Succesvolle detectiveserie Murder, She Wrote wordt een film

De populaire detectiveserie Murder, She Wrote wordt verfilmd. Filmstudio Universal is bezig met een project gebaseerd op de serie, die van 1984 tot 1996 liep.

De eerste voorbereidingen voor de film werden al getroffen voordat de schrijvers in Hollywood begin mei begonnen met staken, meldt Variety . Het is nog niet duidelijk wanneer de film moet verschijnen.

De serie draaide om amateurdetective Jessica Fletcher, die in het fictieve plaatsje Cabot Cove in de Amerikaanse staat Maine moorden oplost. In totaal werden er 264 afleveringen gemaakt. Jarenlang keken er wekelijks 25 miljoen mensen naar de mysteries die Fletcher oploste.

Het is nog niet bekend wie de hoofdrol gaat spelen in de film. In de serie was dit de vorig jaar overleden Angela Lansbury. Zij werd in totaal twaalf keer genomineerd voor een Emmy Award - een record - maar verzilverde geen van de nominaties. De actrice won wel vier Golden Globes voor de serie.