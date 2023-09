Marco Kroon woont wereldpremière van film over zijn leven bij

Marco Kroon was maandagavond aanwezig bij de première van De Vuurlinie, de film die is geïnspireerd op zijn leven. Samen met zijn vrouw en zonen verscheen de militair op de rode loper bij Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

Ook veel acteurs uit de film zijn naar de bioscoop gekomen voor de première. Onder anderen Waldemar Torenstra (Kroon), Sallie Harmsen, Angela Schijf en Jeroen Spitzenberger waren aanwezig.

De Vuurlinie is geïnspireerd op het verhaal van Kroon, de Nederlandse majoor die in 2009 werd onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding die Nederland kent.