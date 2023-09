Na staande ovatie krijgt Poor Things ook Gouden Leeuw bij filmfestival Venetië

Poor Things heeft op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw gewonnen voor beste film. Het werk van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos versloeg onder meer Maestro, Priscilla en Holly.

De prijs voor beste acteur ging naar Peter Sarsgaard voor zijn rol in Memory. Met haar vertolking als Priscilla Presley in de film Priscilla won Cailee Spaeny de prijs voor beste actrice. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur ging naar Matteo Garrone (Me Captain).

De Gouden Leeuw werd vorig jaar toegekend aan All the Beauty and the Bloodshed van Laura Poitras.