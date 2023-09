Freek Vonk maakt serie over zijn jeugd: 'Laat zien hoe het is om anders te zijn'

Freek Vonk werkt in opdracht van de VPRO aan een dramaserie waarin zijn eigen jeugd centraal staat. In de reeks speelt de veertigjarige Vonk zelf de volwassen Freek. Zijn jongere versie wordt gespeeld door een acteur.

De volwassen Freek wordt in de serie, geproduceerd door NL Film en Vonks eigen productiehuis Studio Freek, door zijn ouders gevraagd om de zolder op te ruimen. Daar vindt hij oude VHS-banden. In de video's is te zien hoe hij samen met zijn twee beste vrienden de natuur verkent en vastlegt op beeld.

In elke aflevering bekijkt de volwassen Freek zo'n band en wordt de kijker getrakteerd op een avontuur uit zijn jeugd. Iedere keer staat een specifiek dier, bepaald gedrag of een thema centraal, meldt NL Film. De voorlopige werktitel van de serie is De Freek Tapes. Het is nog onduidelijk wanneer de reeks te zien zal zijn.

"Dit is niet alleen een gigantische eer, maar vooral een prachtige kans om te laten zien hoe het is om anders te zijn dan de rest", zegt Vonk over zijn eigen serie.