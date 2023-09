Amélie-acteur Mathieu Kassovitz buiten levensgevaar na geslaagde operaties

Acteur en regisseur Mathieu Kassovitz, bekend van de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, verkeert niet in levensgevaar na het motorongeluk dat hij zondag had. Zijn familie laat via zijn woordvoerder weten dat de operaties maandag goed zijn verlopen.

Kassovitz is geopereerd aan zijn enkel, been en heup. "Mathieu gaat nu herstellen. Hij moet rusten en revalideren", meldt zijn familie.

De 56-jarige acteur werd zondag in "zorgelijke toestand" afgevoerd naar het ziekenhuis. Het eenzijdige ongeluk gebeurde op het circuit van Montlhéry, ten zuiden van Parijs. De acteur droeg tijdens het rijden een helm, waardoor hij aan zijn hoofd geen ernstige verwondingen heeft opgelopen.