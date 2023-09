Protestdoeken en weerstand tegen Allen en Polanski op filmfestival Venetië

De vertoning van films van de regisseurs Roman Polanski en Woody Allen op het filmfestival van Venetië kan op de nodige weerstand rekenen. Nabij het filmfestival doken protestteksten op. Diverse teksten verwijzen direct naar de omstreden regisseurs.

Verscheidene spandoeken geschreven in het Italiaans, Frans en Engels beschuldigen het filmfestival ervan een podium te bieden aan "verkrachters". Zo was bijvoorbeeld de tekst "Gaat de Gouden Leeuw naar een verkrachter?" te lezen, schrijft The Hollywood Reporter . Daarmee wordt verwezen naar de belangrijkste prijs op het filmfestival.

Polanski is eerder veroordeeld voor seks met een dertienjarig meisje en wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Zijn film The Palace werd in Venetië vertoond, al was de negentigjarige regisseur zelf niet aanwezig.