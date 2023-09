Comeback Meg Ryan in romantische comedy uitgesteld door film Taylor Swift

De film What Happens Later wordt later uitgebracht dan de planning was. Dat betekent dat de comeback van actrice Meg Ryan in een romcom nog even op zich laat wachten.

De film zou op 13 oktober uitkomen in de Amerikaanse bioscopen, maar op dezelfde dag verschijnt ook de concertfilm van zangeres Taylor Swift. Dat was voor de producent reden genoeg om de release uit te stellen.

De romcom met de 61-jarige Meg Ryan en David Duchovny in de hoofdrollen zal nu op 3 november verschijnen. De filmdistributeur maakte het nieuws via een bericht op sociale media bekend.

De film met Meg Ryan is niet de enige film die later uitkomt vanwege de concertfilm van Taylor Swift. Ook de releasedatum van de nieuwe film The Exorcist: Believer, die oorspronkelijk op 13 oktober zou verschijnen, is aangepast. De makers van die film besloten de release in Amerikaanse bioscopen een week te vervroegen.