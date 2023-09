Barbie wereldwijd de succesvolste film van het jaar

Barbie is nu wereldwijd de succesvolste film van het jaar. Sinds de film in juli uitkwam is Barbie een razend succes en heeft de film al meerdere records verbroken.

De zomerfilm, geregisseerd door Greta Gerwig, heeft 1,36 miljard dollar aan kaartverkoop opgeleverd. Daarmee stoot Barbie de film The Super Mario Bros. Movie van zijn troon. Die film haalde 1,35 miljard dollar binnen.

De film brak eerder al verschillende records. Zo is Barbie de eerste door een vrouw geregisseerde film die wereldwijd 1 miljard dollar aan bioscoopkaartjes verkocht. Ook mocht Barbie zich al de succesvolste film van het jaar noemen in de Amerikaanse bioscopen.