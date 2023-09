De Tatta's wint Gouden Kalf van het Publiek voor meeste bioscoopbezoekers

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Tatta's wint dit jaar de Gouden Kalf van het Publiek. De comedy waarin een rijk gezin in financieel zwaar weer raakt en in een minder welvarende buurt terechtkomt, trok de meeste bezoekers naar de bioscoop.

De film van regisseur Jamel Aattache werd in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus van dit jaar door 694.000 bioscoopgangers bezocht. De tweede plek is voor Soof 3, met 498.000 bezoekers. De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis staat op de derde plaats met 259.000 bezoekers.