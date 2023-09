Freek de Jonge deelt bekroonde animatiefilm op YouTube

Cabaretiers Freek de Jonge en Silvester Zwaneveld hebben besloten hun bekroonde animatiefilm Die Ene te delen via YouTube. De film is vanaf vrijdag twee weken gratis te bekijken op het YouTube-kanaal van De Jonge.

De film van De Jonge en Zwaneveld is gebaseerd op een verhaal uit De Jonges theatervoorstelling De Mythe uit 1983 en gaat over een spin die een familie begint in een stofzuigerzak.

Die Ene is ook te zien op het festival Film by the Sea, dat half september in Vlissingen plaatsvindt.