Diederik van Rooijen richt productiehuis op, maakt nieuwe Sphinx

Regisseur Diederik van Rooijen, bekend van series als Penoza en De Stamhouder, heeft zijn eigen productiemaatschappij opgericht. Hij heeft Horizon Film gelanceerd samen met Sabine Brian en Boudewijn Rosenmuller, zo maakten zij donderdag bekend.

De eerste serie die Horizon Film aflevert is Sphinx, voor streamingdienst Videoland.

Sabine Brian was voorheen producent en managing director van het bedrijf NL Film, dat verantwoordelijk was voor succesvolle producties als De Regels van Floor en Bankier van het Verzet. Binnen Horizon Film neemt zij de dagelijkse leiding op zich.

Boudewijn Rosenmuller heeft als producent onder andere gewerkt aan hitseries als Het Gouden Uur, Rundfunk en Commando’s. Het drietal wil met hun nieuwe productiehuis "de lat van het Nederlands drama weer iets hoger leggen. Kwaliteit staat bij ons boven kwantiteit en we storten ons met volledige toewijding op elk project."

Diederik van Rooijen heeft de opnames van de serie Sphinx onlangs afgerond. De thriller gaat over een 13-jarig meisje dat op weg naar school spoorloos verdwijnt. Drie jaar later keert zij verwilderd terug en moet zij proberen haar oude leven weer op te pakken. Videoland zal de cast van de serie op een later moment bekendmaken.