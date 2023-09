Diederik van Rooijen maakt met eigen productiehuis serie voor Videoland

Delen via E-mail

Regisseur Diederik van Rooijen, bekend van series als Penoza en De Stamhouder, heeft zijn eigen productiemaatschappij opgericht. Horizon Film heeft onlangs de opnames van Sphinx afgerond. De thrillerserie is gemaakt voor Videoland.

Sphinx gaat over een dertienjarig meisje dat op weg naar school spoorloos verdwijnt. Drie jaar later keert ze verwilderd terug en moet ze haar oude leven weer proberen op te pakken. Videoland maakt de cast van de serie op een later moment bekend.