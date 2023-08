Jeroen Kijk in de Vegte maakt acteerdebuut in nieuwe kerstfilm

Jeroen Kijk in de Vegte maakt binnenkort zijn debuut als acteur. De NPO Radio 2-dj en stemacteur zal te zien zijn als koning Melchior in de nieuwe speelfilm De Grote Kerstfilm: Het Verhaal van Driekoningen.

De film gaat op 13 december in première en zal zowel in de bioscopen als online te zien zijn. De Grote Kerstfilm: Het Verhaal van Driekoningen wordt in de kerstvakantie ook vertoond in Paleis Het Loo, dat een belangrijke rol in het verhaal speelt.

Het verhaal draait om de drie koningen uit het kerstverhaal die op weg zijn naar het Kerstkind en door een gat in de tijd in het jaar 2023 belanden. Zij komen terecht in de achtertuin van de twaalfjarige Mintaka, die besluit de drie koningen te helpen terug te keren naar hun eigen tijd.

"Acteren is voor mij weer een hele nieuwe ervaring", zegt Kijk in de Vegte. "Ik vind het een eer om de rol van een van de drie koningen te mogen vertolken. Het is een te gek verhaal om te mogen vertellen en ik kijk nu al uit naar het eindresultaat."

De andere twee koningen worden gespeeld door Kenneth Herdigein en YouTuber Teun Peters. Andere grote rollen zijn weggelegd voor Tygo Gernandt, Kim-Lian van der Meij en Josje Huisman.