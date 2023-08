Film Freek de Jonge en Silvester Zwaneveld wint meerdere prijzen

De animatiefilm Die Ene van cabaretiers Freek de Jonge en Silvester Zwaneveld heeft in het buitenland meerdere prijzen gewonnen. De makers hebben de afgelopen maanden op festivals in onder andere Florence, Milaan en Parijs juryprijzen in de wacht gesleept.

Die Ene is gebaseerd op een verhaal uit de theatervoorstelling De Mythe van De Jonge uit 1983. De tien minuten durende film gaat over een spin die zijn gezin sticht in een stofzuigerzak.

De Jonge heeft de animatiefilm zelf ingesproken. Die Ene is half september ook te zien op het festival Film by the Sea in Vlissingen.

Zwaneveld heeft eerder al op meerdere internationale festivals prijzen gewonnen met zijn korte animaties.

De cabaretier is het afgelopen half jaar uit de running geweest door een dubbele beenbreuk die hij heeft opgelopen tijdens het volleyballen.

Komende maand hervat hij de tournee van de voorstelling Hij zei, Zij zei.