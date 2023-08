Veelbesproken serie The Idol stopt na één seizoen

De controversiële serie The Idol krijgt geen tweede seizoen. Zowel recensenten als een deel van de crew zijn niet te spreken over seizoen 1.

The Idol is een project van zanger Abel Tesfaye, ook bekend als The Weeknd, en Euphoria-maker Sam Levinson. De serie werd afgekraakt door recensenten en zelfs een deel van de crew was ontevreden met het eindresultaat. The Idol zou vooral een perverse fantasie van de makers zijn.