Dune 2 uitgesteld tot maart 2024 omdat acteurs geen interviews kunnen doen

Hoewel Dune: Part Two al helemaal af is, zal de film pas in maart 2024 verschijnen. Vanwege een staking doen acteurs momenteel namelijk geen interviews ter promotie van de film, die eigenlijk al in november zou worden uitgebracht.

Omdat Dune: Part Two behoorlijk wat geld heeft gekost, wil filmstudio Warner de titel niet uitbrengen zonder uitgebreide promotie te kunnen doen.

In de film spelen sterren als Timothée Chalamet, Austin Butler, Zendaya, Florence Pugh en Javier Bardem. Zij doen momenteel allemaal geen interviews, omdat dit in strijd is met de richtlijnen van de staking van de acteursbond.

Dune, naar de gelijknamige boekenreeks van Frank Herbert, gaat over de strijd om de woestijnplaneet Arrakis. Daar is een zeldzame grondstof te vinden die levensverlengend werkt. De eerste film, die in 2021 verscheen, bracht bijna een half miljard dollar op.