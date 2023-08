The Kardashians krijgen in het najaar nog een serie

In het najaar verschijnt er een driedelige documentaire over de familie Kardashian, meldt het Amerikaanse tijdschrift Variety . De serie gaat dieper in op de bekendheid van Kardashians en hoeveel ze verdienen.

De serie House of Kardashian bevat niet eerder vertoonde archiefbeelden van de familie. Ook mensen die dicht bij de Kardashians staan, zullen in de reeks voorbijkomen.

Een van hen is Caitlyn Jenner, die ook jarenlang in de realityserie Keeping Up With the Kardashians te zien was. De laatste jaren heeft zij een minder goede band met de familie.