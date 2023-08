Olof en Anne uit B&B Vol liefde spelen rol in romantische comedy

Olof en Anne, deelnemers van het datingprogramma B&B Vol liefde, spelen een rolletje in de film Bed & Breakfast. De romantische comedy is vanaf volgend voorjaar te zien, meldt producent Dutch FilmWorks op Instagram

De Nederlandse film draait om workaholic Sarah. Wanneer het stadsmeisje op de bed and breakfast van haar tante past, ontdekt ze of het leven tussen de kippen in een Gronings dorp iets voor haar is.