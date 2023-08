Nederlands-Vlaamse serie Arcadia genomineerd voor Europese tv-prijs

De Nederlands-Vlaamse dramaserie Arcadia is genomineerd voor een Europese televisieprijs. De serie van regisseur Tim Oliehoek maakt kans in de Europese categorie van het Festival de la Fiction TV in de Franse plaats La Rochelle.

De serie, die eerder dit jaar te zien was bij omroep KRO-NCRV, speelt zich af in een samenleving die met zogenoemde burgerscores werkt. Wie een hogere score heeft, krijgt meer privileges. De hoofdrollen worden gespeeld door Monic Hendrickx en Maarten Heijmans.

Arcadia trok met de eerste aflevering ruim een half miljoen kijkers live naar NPO3. Bij de laatste aflevering waren hier nog 228.000 kijkers van over. Een tweede seizoen is momenteel in de maak.

Eerder werd op het festival van Rochelle al de Nederlandse serie A'dam-E.V.A. bekroond. De serie won tien jaar geleden de prijs voor beste internationale dramaproductie vanwege haar originaliteit.