Sex and the City-spin-off And Just Like That krijgt een derde seizoen

And Just Like That... krijgt een derde seizoen. Dat maakt streamingdienst Max dinsdag bekend, twee dagen voor de release van de slotaflevering van seizoen 2.

De hoofdrollen zijn ook in het derde seizoen van de spin-off van Sex and the City voor Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) en Kristin Davis (Charlotte). Ook John Corbett (Aidan), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema), Nicole Ari Parker (Lisa) en Karen Pittman (Nya) keren terug in het nieuwe seizoen.

"We vinden het geweldig om meer tijd door te brengen in het Sex and the City-universum en nieuwe verhalen te vertellen over de levens van deze herkenbare personages", zegt uitvoerend producent Michael Patrick King.

Met het nieuws over het derde seizoen deelt Max ook dat And Just Like That… sinds de première van de tweede reeks op 22 juni van dit jaar de meest bekeken terugkerende Max Original tot nu toe is.