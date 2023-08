Man wiens leven is verfilmd in The Blind Side blijkt wel op de hoogte van curatele

Michael Oher, wiens levensverhaal is verfilmd in The Blind Side, zei eerder deze maand dat de film is gebaseerd op onwaarheden. Uit het boek van de voormalige Americanfootballspeler uit 2011 blijkt dat hij meer wist dan hij nu beweert.

De 37-jarige Oher, om wie de film uit 2009 draait, zegt dat de familie Tuohy hem onder curatele heeft laten stellen met als doel om miljoenen dollars aan zijn naam te verdienen.

De curatele, waarbij een voogd beslist over iemands financiële en persoonlijke zaken, ging in toen Oher achttien werd. Maar hij zou pas afgelopen februari achter de curatele zijn gekomen.

Toen de voormalige Americanfootballspeler met zijn beweringen naar buiten trad, zijn verschillende Amerikaanse media in de zaak gedoken. Nu blijkt dat Oher in zijn boek I Beat The Odds: From Homelessness, to The Blind Side, and Beyond uit 2011 al over de curatele schreef.

Een scene uit The Blind Side, waarin Aaron Quinton de rol van Oher speelt. Leigh Anne Tuohy werd gespeeld door Sandra Bullock, die voor haar acteerprestaties een Oscar won. Foto: NL Beeld

Oher was wel op de hoogte van curatele

De oud-sporter noemt in het boek het koppel Tuohy zijn "curatoren", meldt entertainmentwebsite TMZ. "Het voelde een beetje als een formaliteit, aangezien ik op dat moment al meer dan een jaar deel uitmaakte van de familie. Omdat ik al ouder dan achttien was en door de staat Tennessee als een volwassene werd beschouwd, werden Sean en Leigh Anne mijn curatoren", schrijft Oher in het boek.

De tekst gaat in tegen de inhoud van de rechtbankpapieren. Daarin stelt Oher dat hij de curatele pas begin dit jaar had ontdekt.

Oher wil dat de curatele wordt beëindigd. Ook wil hij dat de familie geen geld meer kan verdienen aan zijn naam. De Amerikaan eist alsnog het geld waar hij naar eigen zeggen recht op heeft.