Zoon van regisseur originele Sneeuwwitje-film vindt remake 'een belediging'

David Hale Hand, de zoon van de regisseur van de originele Disney-film Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uit 1937, heeft kritiek geuit op de aanstaande remake van het sprookje.

Volgens Hand zouden zijn vader David Dodd Hand en Walt Disney, de producent van de eerste film, het ook niet eens zijn geweest met de remake.

Hand kan zich niet vinden in het nieuwe concept van de film. "Ze verzinnen nieuwe, woke dingen en ik moet daar niks van hebben. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje beledigend wat ze met die oude klassiekers hebben gedaan", vertelt hij in een interview met The Telegraph. "Er is geen respect voor wat Walt Disney en mijn vader hebben gedaan. Ik denk dat Walt en hij zich in hun graf zouden omdraaien."

Actrice Rachel Zegler, die de rol van Sneeuwwitje vertolkt in de liveactionfilm, ligt op sociale media ook onder vuur. Zij zei dat ze zelf geen fan is van de originele Disney-animatie. "Het origineel uit 1937 gaat over een vrouw die wordt gestalkt door een man, wat heel vreemd is."

Zegler vertelde dat het in de remake minder om de liefde en meer om leiderschap draait. Veel fans beschuldigen haar daarom van "pseudofeminisme". "Niet iedere vrouw is een geboren leider of wil er een zijn", zegt iemand op TikTok. "Sommige vrouwen dromen juist over een prins op een wit paard. Die fantasie moet net als dromen over leiderschap gerespecteerd worden."