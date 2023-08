Crewlid van Little Mermaid-film klaagt Disney aan na ongeluk op set

Specialeffectsartiest Christine Overs heeft Disney aangeklaagd. Overs eist een schadevergoeding van 150.000 pond (ruim 175.000 euro), omdat ze gewond is geraakt op de set van The Little Mermaid. Ze kan naar eigen zeggen niet meer werken.

De 74-jarige Overs, gespecialiseerd in stranden en sneeuw in filmscènes, bouwde in 2020 in Londen een set voor de film. Ze viel tijdens haar werk van een opstapje op de betonnen vloer en brak hierbij haar pols. Volgens Overs was de set niet veilig genoeg, meldt The Times.

Na het ongeluk moest Overs geopereerd worden en kreeg ze stalen pinnen in haar arm. Sindsdien zou ze moeite hebben met bewegen en daardoor niet meer kunnen werken. Overs zegt dat ze nog steeds last heeft van pijn en zwellingen en dat ze slecht slaapt.