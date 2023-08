Thijs Römer weer aan het werk? Producenten willen er weinig over kwijt

Thijs Römer is veroordeeld voor misbruik en we zien hem dus voorlopig niet op tv. Of hij zijn acteerwerk na zijn straf weer oppakt, is koffiedik kijken. Maar staan de producenten er wel voor open? En kan dat eigenlijk, acteren met een strafblad op zak?

Veel mensen waren verbaasd toen ze Römer ruim een week geleden op televisie voorbij zagen komen in Kamp Koekieloekie. In een herhaalde aflevering van de kinderserie had de acteur een bijrolletje.

Römer werd kort voor deze uitzending veroordeeld tot een maand celstraf voor het online misbruiken van minderjarige meisjes. Ook moet hij een werkstraf van 240 uur voltooien en wordt na een diagnose bepaald of Römer voor zijn gedrag moet worden behandeld.

Deze aflevering had volgens omroep NTR niet uitgezonden mogen worden. Maar andere omroepen en streamingdiensten zijn hier milder in. Zo melden RTL en Videoland dat producties met Römer, zoals Nieuwe Buren en Moordvrouw, gewoon beschikbaar blijven. Wel is van Weemoedt de cover aangepast. Wie de serie op Videoland opzoekt ziet nu actrice Eva Duijvestein op de foto, en niet meer Römer.

Ook NPO Start - waar flink wat series en films met Römer in de bibliotheek staan - is niet van plan om producties met de veroordeelde acteur te verwijderen. Römer had in series als Het jaar van Fortuyn, Oogappels en Keizersvrouwen geen dragende rol. Dat is voor de omroepen een reden om geen aanpassingen te maken in de serie, of om ze van de streamingdienst te verwijderen.

Na een rondgang van NU.nl bij andere streamingdiensten die (jeugd)films met Römer aanbieden, wordt dezelfde conclusie getrokken. Of er wordt gemeld dat de films te zien blijven, of er wordt geen antwoord op de vraag gegeven.

Thijs Römer in de rechtbank. Foto: ANP

Heeft iemands juridische verleden invloed?

Römer staat een celstraf van een maand te wachten, tenzij hij besluit in hoger beroep te gaan en het vonnis verandert. Het is niet ondenkbaar dat hij na die periode weer aan het werk wil.



De laatste paar jaar was de acteur zowel voor als achter de schermen actief. Zo was Römer een paar jaar creative director van RTL Drama, schreef hij mee aan het scenario van de voorstelling van zijn (ex-)echtgenote Igoné de Jongh en speelde hij bijrollen in series als Het jaar van Fortuyn en Jos.

Maar kán Römer weer aan de slag, als hij dat wil? Zijn vergrijp heeft zijn imago geen goed gedaan. NU.nl vroeg zich af of voor zijn werk een vog (een Verklaring Omtrent het Gedrag) vereist is. Daarvoor wordt beoordeeld of iemands (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het werk dat diegene doet.

In sommige branches, zoals de kinderopvang, is dat verplicht. Maar ook in de acteerwereld lijkt het nuttig. Er wordt vaak met jonge mensen gewerkt en er worden intieme scènes gespeeld.

Binnen de film- en televisiebranche is hier geen algemeen beleid voor. Een vog is in elk geval niet verplicht: het wordt aan een omroep of productiehuis overgelaten of zij die van hun medewerkers eisen. ACT, de belangenorganisatie voor acteurs, zegt dat het alleen een vereiste is bij producties die door een Amerikaanse partij worden geproduceerd.

In de Verenigde Staten is het namelijk wel verplicht. Ook in Nederland zijn er veel omroepen die een vog vragen van hun medewerkers, zoals KRO-NCRV en BNNVARA. Dit gebeurt vooral bij producties met kinderen.

1:35 Afspelen knop Deze straf krijgt Thijs Römer voor online seksueel misbruik minderjarigen

Partijen blijven stil over toekomstige samenwerking

In Amerika zou het voor Römer lastig worden weer aan de bak te komen, in Nederland ligt het vooral aan de bereidheid van de zenders, omroepen en productiehuizen. Staan zij daar in de toekomst voor open?

RTL wil niet zeggen of zij nog met Römer willen samenwerken. Ook andere omroepen, productiehuizen of toneelgroepen waar hij actief was, laten de vraag van NU.nl onbeantwoord.

Fiction Valley, vanaf het tweede seizoen verantwoordelijk voor het produceren van het door Römer (mede) bedachte Mocro Maffia, zegt "een toekomstige samenwerking op voorhand niet uit te sluiten".

Mocht Römer weer aan het werk willen, dan zal hij in elk geval op zoek moeten naar een nieuwe manager. RTL Boulevard meldde eerder dat zijn management Römer uit het bestand heeft verwijderd.