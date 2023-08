The Nun-actrice Bonnie Aarons klaagt Warner aan voor contractbreuk

Actrice Bonnie Aarons, die de demonische non Valak speelt in de horrorserie The Conjuring en de spin-offserie The Nun, sleept studio Warner Bros. voor de rechter voor contractbreuk. Zij denkt dat de studio niet eerlijk is over de inkomsten uit de merchandise.

De actrice wil delen in de winst die deze merchandise heeft opgeleverd, meldt The Hollywood Reporter. Zij stelt dat Warner en producent New Line Cinemas haar geen opening van zaken hebben gegeven over deze inkomsten.

Aarons kreeg voor haar rol in de eerste The Nun 71.500 dollar. Daarnaast stond in haar contract dat zij 175.000 dollar extra zou krijgen als de film het goed zou doen, plus een deel van de winsten uit de merchandise. Daarom klaagt de actrice Warner en New Line nu aan voor contractbreuk. De studio en de producent hebben nog niet op het nieuws gereageerd.