Deense koningin Margrethe ontwerpt kostuums en sets voor Netflix-film

Koningin Margrethe van Denemarken heeft sets en kostuums ontworpen voor het kostuumdrama Ehrengard: The Art of Seduction. De Deense film is vanaf 14 september te zien op Netflix. De streamingdienst heeft donderdag de eerste beelden gedeeld.

Het is niet de eerste keer dat de Margrethe zo'n klus oppakt. De 83-jarige koningin heeft al vaker sets ontworpen voor Deense films, televisie en het theater. Ze vult haar vrije tijd graag met creative bezigheden, zoals schilderen, tekenen en textielbewerking.

Ehrengard: The Art of Seduction is geregisseerd door Bille August, bekend van de films Pelle Erobreren en The House of the Spirits.