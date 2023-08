Recensieoverzicht superheldenfilm Blue Beetle: 'Rommelig en zielloos'

De bioscopen zijn een superheld rijker. In Blue Beetle wordt een Mexicaanse student omgetoverd tot moordmachine. Jaime moet zijn nieuwe pak onder controle zien te krijgen en bindt intussen de strijd aan met een boosaardig wapenbedrijf. NU.nl zet de belangrijkste recensies op een rij.

Telegraaf - 2,5 ster

"Jaime heeft niet meteen controle over zijn superpak. Dat levert een aantal lollige scènes op. Ook wanneer oom Rudy zich ermee gaat bemoeien."

"De digitale actiescènes zien er doorgaans prima uit, maar de rest van Blue Beetle voelt knulliger. Een inbraak verloopt wel héél makkelijk en Rudy's eindeloze vindingrijkheid is volstrekt ongeloofwaardig. Intussen is er wél alle tijd voor afgezaagde dialogen over de waarde van familie."

Trouw - 2 sterren

"In een bizarre scène, een van de meer extreme toonwisselingen in de film (dan weer komedie, dan weer harde actie, dan weer soapachtig huiselijk drama), neemt de scarabee controle over Jaimes lichaam terwijl de hele familie om hem heen staat en luid, maar niet erg overtuigend staat te schreeuwen. Vervolgens heeft Jamie superkrachten, al wordt niet goed duidelijk welke. De rest van de film bestaat uit het bestrijden van een kwaadaardige bedrijf dat wapens maakt."

Volkskrant - 2 sterren

De Volkskrant noemt de nieuwe superheldenfilm "ongeïnspireerd". "Daarbij is dit een Amerikaanse blockbuster die via cast, crew, locatie en verwijzingen in het script een soort diversiteit veinst, maar ondertussen wel alle Spaanstalige personages om commerciële redenen voornamelijk Engels laat spreken."