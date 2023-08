Iraanse regisseur veroordeeld tot zes maanden cel vanwege filmvertoning

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Regisseur Saeed Roustaee is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden vanwege de vertoning van zijn film Leila's Brothers op het filmfestival van Cannes. De film werd vorig jaar vertoond in de Franse stad.

Een rechtbank in Iran heeft de de gevangenisstraf opgelegd omdat de film zou "bijdragen aan propaganda van de oppositie tegen het islamitische systeem", meldt persbureau AFP.

Leila's Brothers gaat over een familie die worstelt met economische tegenspoed in Teheran en werd na de release vorig jaar verboden in Iran. Dat gebeurde omdat de makers hadden geweigerd de film aan te passen aan de wensen van het ministerie van Cultuur.