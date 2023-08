Recensieoverzicht horrorhit Talk to Me: 'Een heerlijk ontspoorde nachtmerrie'

Een groep jongeren raakt verslaafd aan geesten oproepen. Zolang het contact met de geesten maar negentig seconden duurt, is het leuk. Maar wat gebeurt er als de tieners de geestenwereld niet kunnen loslaten? NU.nl zet de recensies van Talk to Me, die momenteel in veel landen volle zalen trekt, op een rij.

de Volkskrant - 4 sterren

"Steeds beland je als toeschouwer meteen in het tussen leven en dood schemerende perspectief van de personages - wie is dat blubberige waterlijk dat opeens aan tafel zit? Tegelijkertijd maken de regisseurs voelbaar waarom deze een-op-eenseances als een verslavende challenge werken, waartoe de deelnemers zich ook door groepsdruk gedwongen zien. Dan is het een kwestie van afwachten tot het vreselijk misgaat, in een zowel beklemmende als gruwelijke film die misschien vooral over de wurggreep van rouw gaat."

"Talk to Me houdt zich knap staande naast voorgangers als Ringu (1998) en It Follows (2014). Het scenario wordt gaandeweg wat rommelig, maar wat betreft de hellevaart van Mia en co. kennen de Philippous en hun toegewijde cast geen enkel taboe of creatieve rem. En dat is toch precies wat een heerlijk ontsporende nachtmerrie als Talk to Me nodig heeft."

NRC - 3 sterren

"Talk to Me besteedt veel aandacht aan de psychologie van personages, thematiseert het idee dat onverwerkt trauma doorwerkt in het heden en gebruikt een kalme stijl: shots staan lang, met de camera op discrete afstand. Zo opent de film met een mooi van boven gefilmd beeld van Mia die het niet over haar hart krijgt een aangereden kangoeroe uit zijn lijden te verlossen."

"Er zijn ook meer traditionele horrormomenten, onweer, bloed dat naar een putje loopt, slaande deuren en vervormde stemmen. Uiteindelijk krijgen die conventionele elementen de overhand, waardoor het laatste half uur van dit veelbelovende debuut ronduit teleurstellend is."

AD - 4 sterren

"Talk to Me is meer dan dan alleen bangmakerij. Jezelf overgeven aan een geest (of demon?) is eng en - zo wordt snel duidelijk - gevaarlijk. Maar het is ook spannend en zelfs verslavend à la een partydrug. Daar komt groepsdruk óók om de hoek kijken. Het geeft de Australische film van de debuterende broers Philippou, bekend van het populaire YouTube-kanaal RackaRacka en dus geworteld in de generatie die hier onder het vergrootglas ligt, beslist meerwaarde."

"Verslaving, mentale problemen, rouwverwerking: Talk to Me werkt als allegorie op meerdere niveaus. Wie daar geen boodschap aan heeft, ziet ook gewoon een vakkundig gemaakte horrorprent die de kunst verstaat met weinig hocus pocus een uiterst benauwend sfeertje op te roepen. Laat het vervolg op deze Evil Dead voor de TikTok-generatie maar snel komen."