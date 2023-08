Michael Oher, wiens verhaal is verfilmd in The Blind Side, zegt dat de film is gebaseerd op onwaarheden. De voormalige Americanfootballspeler vindt dat de familie waar hij werd opgevangen hem heeft voorgelogen. Ook is hij nooit betaald voor de film.

The Blind Side vertelt het verhaal van een dakloze zwarte Amerikaanse jongen die wordt geadopteerd in een rijk, wit gezin. Zo krijgt hij de kans om een Americanfootballspeler op professioneel niveau te worden.

De film uit 2009 werd beschreven als een ontroerend drama en Sandra Bullock won in 2010 een Oscar voor haar rol als moeder van de familie. Maar dertien jaar later zegt Oher dat het er in het echt heel anders aan toeging.

In rechtbankpapieren beweert Oher dat de familie Tuohy hem nooit heeft geadopteerd, maar dat die hem onder curatele heeft laten stellen. Volgens Oher heeft het koppel op deze manier miljoenen dollars aan zijn naam verdiend.

De curatele, waarbij een voogd beslist over iemands financiële en persoonlijke zaken, ging in toen Oher achttien werd. Volgens de voormalige sportman nam de familie alle contractonderhandelingen rond zijn sportcarrière over. Zo kon hij zelf geen keuzes maken, ook al was hij meerderjarig.

Ook zegt hij geen last te hebben van mentale problemen die hem daar niet toe in staat zouden stellen. Dat zou een reden zijn om iemand onder curatele te stellen.

Oher zegt dat hij erin is geluisd om akkoord te gaan met de curatele. Volgens hem deed de familie het voorkomen alsof het de enige manier was waarop ze een meerderjarig persoon konden adopteren. Oher zegt er pas afgelopen februari achter te zijn gekomen dat dit niet juist was. Daarom is hij nu naar de rechter gestapt.

Volgens Oher heeft de familie zich verrijkt met onder meer een boek- en filmdeal, waar hij niets van terug heeft gezien. En dat terwijl hij de hoofdpersoon was. In 2006 verscheen al het boek The Blind Side, waar de film op is gebaseerd. Volgens Oher heeft de familie voor zowel het boek als de film geregeld dat ze zelf al het geld ontving.

Voor de film zou de familie 225.000 dollar (205.000 euro) hebben gekregen en nog eens 2,5 procent van de totale omzet van de film. Dat komt neer op zeker meer dan 300 miljoen dollar extra. Oher zou hier geen dollar van hebben teruggezien.

Oher wil dat de curatele wordt beëindigd. Ook wil hij dat de familie geen geld meer kan verdienen aan zijn naam en dat hij alsnog het geld krijgt waar hij recht op zegt te hebben.

Sean Tuohy, vader van het gezin, ontkent de beschuldigingen van Oher. Hij noemt de aanklacht van Oher in een interview met de Daily Memphian verdrietig. Daarnaast zegt hij dat hij net zo houdt van zijn zoon nu hij 37 jaar oud is als op zijn zestiende.

Tuohy zegt dat hij zelf ook niets aan de film heeft verdiend, alleen aan het boek. Die opbrengsten zijn volgens hem eerlijk over het gezin verdeeld, waarbij iedereen zo'n 14.000 dollar ontving. Tuohy blijft erbij dat de curatele destijds de enige optie was om Tuohy wettelijk onderdeel van zijn gezin te maken.