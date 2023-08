Austin Butler nam rol in serie aan om Elvis achter zich te kunnen laten

Austin Butler nam een rol in de miniserie Masters of the Air aan, met als doel een "mentale whiplash" te voorkomen die zijn rol in de film Elvis zou kunnen veroorzaken. De acteur deed dat op advies van collega Tom Hanks.

Butler zegt in een interview met The Times of London dat Hanks hem adviseerde om meteen na de "slopende" opnames van de film Elvis door te gaan met een volgend project. Dat zou volgens Hanks beter voor de mentale gezondheid zijn.

"Je hebt jezelf zo ondergedompeld in Elvis dat het, voor je mentale gezondheid, verstandiger zou zijn om meteen ergens anders mee verder te gaan", herinnert Butler zich het advies van zijn collega. "Als je nu even rust neemt, dan krijg je misschien een emotionele whiplash", zei Hanks.

Hanks, die in Elvis de rol van manager Colonel Tom Parker speelde, had een rol voor Butler klaarliggen in een eigen productie. Het ging om de tv-serie Masters of the Air, waarin Butler te zien zal zijn als majoor Gale Cleven.