Film Barbie blijft oppermachtig in Amerikaanse bioscopen

Barbie blijft in Noord-Amerika een kassucces. Voor de vierde achtereenvolgende week was de film van regisseur Greta Gerwig de best bezochte film in de bioscopen.

Gerwig rijgt de records aaneen met Barbie. Zo is ze de eerste vrouwelijke regisseur die meer dan 1 miljard dollar wereldwijd wist op te halen met een film. Vanaf deze week is ze volgens The Hollywood Reporter de vrouwelijke regisseur waarvan de films het meest hebben opgebracht.

Het afgelopen weekend zou Barbie volgens analisten 33,7 miljoen dollar hebben opgeleverd. Daarmee heeft de film in Noord-Amerika 526 miljoen opgebracht. Wereldwijd heeft Barbie intussen al 1,2 miljard dollar opgeleverd.

Oppenheimer is de grote concurrent van Barbie. Het historische drama over de ontwikkeling van de atoombom is de op een na best lopende film in Noord-Amerika deze week en bracht dit weekend naar schatting 18,8 miljoen dollar op.

Vorige week werd Oppenheimer nog verslagen door Meg 2: The Trench. Die film, die vrijwel alleen maar slechte recensies kreeg, staat in de lijst van best lopende films nu op de vierde plek.