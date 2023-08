Oppenheimer grootste succes van regisseur Christopher Nolan in Nederland

De film Oppenheimer is in een maand tijd door 857.000 mensen in de Nederlandse bioscopen gezien. Het is daarmee de succesvolste titel ooit in ons land voor de Britse regisseur Christopher Nolan.

Oppenheimer vertelt over de uitvinder van de atoombom en de dubbele gevoelens die de wetenschapper tegenover zijn ontdekking had. De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Cillian Murphy, Robert Downey jr. en Emily Blunt.

"De film doet het vooral goed in IMAX-zalen", meldt distributeur Universal Pictures International. Ook bezoeken veel mensen de zogenoemde 70 mm-versie, die alleen in bioscopen Eye in Amsterdam en KINO in Rotterdam te zien is.

Het record stond eerder op naam van de vorige film van Nolan, Tenet.