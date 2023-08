Recensieoverzicht Only You: 'Zelfs als tranentrekker smaakvol en oprecht'

Een toekomstige bruid valt als een blok voor een andere man tijdens haar vrijgezellenfeest. In de Nederlandse film Only You, met Claire Bender en Egbert-Jan Weeber in de hoofdrollen, geven de personages zich over aan de liefde. NU.nl zet de recensies op een rij.

de Volkskrant - 4 sterren

"De onvermijdelijke seksscènes zijn geen opvulling en ze worden ook niet afgekapt als ze net op gang komen. Integendeel. Seks schetst de ontwikkeling tussen beide hoofdpersonages, van een tikje verbaasd en aftastend tot onbeschaamd vurig."

"Zelfs als de film na enige tijd op onvervalst tranentrekkerterritorium belandt, met een centrale rol voor de Yazoo-klassieker Only You, blijft de film smaakvol en oprecht."

Het Parool - geeft geen sterren

"Only You is het soort film dat volledig staat of valt bij de chemie tussen de hoofdrolspelers - een groot deel van de film bestaat uit scènes met enkel Bender en Weeber in een verder leeg appartement. Die chemie is er in overvloed."

"De film jast er in het laatste kwartier ineens nog heel veel grote emoties doorheen, die wel aangrijpen maar ook wat gehaast voelen. Juist ook vergeleken met het eerste uur, dat loompjes voortkabbelt op het ritme van deze zomerse, eindige verliefdheid."

Metro - 3,5 sterren

"'Dit is het verhaal van hoe mijn leven ophield. En weer begon', horen we Elisabeth aan het begin van Only You zeggen. Dat dekt uiteindelijk prima de lading. Het is een romcom met meer body dan zo'n film waarop je zit te wachten op het moment dat alles toch nog op z'n pootjes terechtkomt."